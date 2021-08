Riccione si candidata ad ospitare il decimo Forum mondiale dell'acqua

Attualità

Riccione

15:22 - 04 Agosto 2021

Water Forun 2024.

La città di Riccione, assieme alla costa romagnola, è la candidata perfetta per avere un ruolo centrale nel decimo Forum Mondiale dell'Acqua. Così sostiene la sua candidatura il geologo e presidente di Italy Water Forum 2024, Endro Martini, per il quale "a Riccione il mare bello è una realtà, sono realtà anche il turismo sostenibile con le piste ciclabili del mare, bus elettrici ed è realtà la possibilità di trascorrere parte della giornata al mare e altre ore nei meravigliosi borghi che godono anche di siti ipogei".

Martini ricorda inoltre la presenza nella Perla Verde del raro esempio di ospedale delle tartarughe marine. "Riccione ha fatto davvero un grande lavoro sulla qualità delle acque ed il suo mare non è più quello tristemente noto degli anni '80, ma è un mare davvero bello", ha detto il presidente per il quale "il turismo sostenibile a Riccione è già realtà". Il nono forum sull'acqua, rimandato a causa della pandemia, si svolgerà a Dakar nel marzo del 2022.