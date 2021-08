Riccione, da venerdì attivi i gazebo comunali per i tamponi rapidi

Attualità

Riccione

| 15:01 - 04 Agosto 2021

Tamponi rapidi a Riccione.

Saranno attivati entro venerdì 6 agosto i 4 gazebo per i tamponi rapidi a pagamento (10 euro) che l'Amministrazione comunale in collaborazione con il Consorzio Intrattenimento (club di prodotto della Perla Verde che raggruppa oltre 25 imprenditori appartenenti al mondo ricettivo ed extra ricettivo) dislocherà in punti strategici della città: piazzale Roma, davanti al Samsara, zona Sud al bagno 44 e all'ingresso dell'Aquafan. I gazebo per i prelievi saranno gestiti, da un punto di vista tecnico dai centri analisi di Riccione Pegaso e Exis, e dal laboratorio di Milano Helpcodelife che ha già attivato delle collaborazioni nella Perla Verde presso il locale Musica. Il prezzo dei tamponi presso i gazebo è di 10 euro. Lo stesso prezzo sarà applicato anche ai tamponi effettuati direttamente presso la sede dei laboratori Pegaso Via Angeloni, 8, laboratorio Exi Viale Carpi, 18, laboratorio Alba Viale Dante, 258. All'iniziativa ha aderito anche il Laboratorio Alba che effettuerà tamponi rapidi al prezzo di 10 euro presso il propria sede. Il Comune di Riccione fornirà la struttura (gazebo) e le sedute e i paraventi, oltre a concedere l'utilizzo dello spazio pubblico in esenzione Cosap. Gli orari e le postazioni nello schema allegato.



"L'iniziativa è un ottimo esempio di come la sinergia tra imprese private consorziate e l'amministrazione comunale porta beneficio a tutta la città, al turismo e ai cittadini - ha detto il presidente del Consorzio Riccione Intrattenimento, Mauro Bianchi -. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda che permetterà a chi vorrà godersi uno spettacolo o una serata di intrattenimento di farlo in estrema sicurezza, con un investimento di tempo minimo, solo 20 minuti per avere il risultato del test, e la sicurezza di frequentare luoghi protetti e controllati. Allo stesso tempo, l'imprenditore serio capace di proporre turismo d qualità di essere in regola con le norme che via via si intensificano e si aggiornano. Un ringraziamento per la collaborazione ai laboratori analisi che hanno capito il momento importante e hanno accettato un prezzo standard per il tampone mettendosi così a disposizione della comunità. Infine un ringraziamento all'amministrazione che velocemente ha raccolto l'esigenza del mondo imprenditoriale impegnato in questo difficile anno in una sfida enorme".