Tennis, trofeo nazionale 'Envikem' al Ct Cicconetti: le semifinaliste

| 14:07 - 04 Agosto 2021

Alessandra Mazzola.

Esordio dirompente di Alessandra Mazzola nel torneo nazionale Open femminile del Circolo Tennis Cicconetti, il trofeo “Envikem”, dotato di 1500 euro di montepremi. La 2.1 riccionese del Tc Viserba, testa di serie n.1, ha travolto nei quarti (6-0, 6-0) la 2.7 Margherita Magi, testa di serie n.6, ed ora affronta in semifinale la giovane 2.8 forlivese Anita Picchi (Tennis Villa Carpena) che nei quarti ha regolato 6-0, 7-6 la 3.1 Evelyn Amati (Ct Casalboni). Nella parte bassa del tabellone bella semifinale anche per la 2.7 forlivese Asia Bravaccini (Tennis Villa Carpena), testa di serie n.6, che nei quarti ha eliminato per 6-3, 1-6, 6-1 la 2.6 riminese Marta Lombardini (Tc Viserba), testa di serie n.3. Ora per la Bravaccini c’è lo scontro con la n.2 del seeding, la 2.3 Anastasia Piangerelli che nei quarti ha sconfitto 6-1, 7-5 la 2.7 riccionese Letizia Migani, testa di serie n.7.

La finalissima del torneo del Ct Cicconetti è in programma giovedì alle 20.30. La finalissima del torneo di 3° metterà di fronte la 3.1 di casa Giorgia Benedettini (n.1) e l’altra 3.1 Carlotta Martins Pinto Teixeira (n.2).

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Alessandro Tosi.