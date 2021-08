Ruba un’auto, tenta due rapine, ma si ribalta e annega nel fosso

Cronaca

Rimini

| 14:00 - 04 Agosto 2021

Ha rubato un’auto nella notte, poi si è diretto da Santarcangelo in Veneto, ha tentato due rapine, si è ubriacato ed è finito fuori strada terminando la sua folle corsa in un canale di irrigazione dove è annegato nell’abitacolo. È l’epilogo di una «notte di follia», conclusasi ieri mattina intorno alle 9,30 a Castagnaro (VR). La vittima è un uomo di 35 anni, cittadino bosniaco, residente nel riminese. Carabinieri e polizia locale lo hanno identificato risalendo a lui tramite la targa dell’auto, risultata rubata nella notte tra lunedì e martedì a poche centinaia di metri dall’indirizzo della sua abitazione. Il 35enne non aveva con sé alcun documento identificativo, se non un cellulare danneggiato trovato nella macchina.