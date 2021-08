Contributi libri di testo scuole secondarie: pubblicato il bando

Attualità

Rimini

| 13:37 - 04 Agosto 2021

Libri di testo.

Sono confermati anche per l’anno scolastico 2021/2022 i contributi per l’acquisto dei libri di testo per le scuole secondarie I e II grado. Il Comune di Rimini, pur avendo già pubblicato il bando sul proprio sito, ricorda che sarà possibile presentare le domande on-line dal 6 settembre 2021 alle ore 18:00 del 26 ottobre 2021.



“Un impegno confermato – spiega Mattia Morolli, assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini -anche per questo anno scolastico, in linea con le azioni del diritto allo studio già avviate per di ridurre il rischio di abbandono scolastico e sostenere gli studenti in difficili condizioni economiche nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, garantendo parità di accesso e studio a tutti”.



Di seguito la scheda di sintesi delle azioni previste.



Contributo libri di testo scuole secondarie di I e II grado per l’anno scolastico 2021/2022



Di cosa si tratta:



Sono benefici finalizzati a sostenere gli studenti in disagiate condizioni economiche nell’acquisto di libri di testo e di altri materiali e contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione.



A chi si rivolge. Destinatari



I destinatari dei benefici sono gli studenti iscritti: alle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione (statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale) e residenti sul territorio regionale; a scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione dell'Emilia-Romagna e residenti in altre Regioni che erogano il beneficio secondo il criterio "della scuola frequentata" e in possesso del requisito reddituale rappresentato dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente, in corso di validità, che dovrà rientrare nelle seguenti due fasce: Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94. Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78. Gli studenti devono avere un’età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal 01/01/1997.



Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti e alle studentesse disabili certificati ai sensi della Legge n. 104/1992.



Chi può presentare



La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori, o da chi rappresenta legalmente il minore, o direttamente dallo studente se maggiorenne. Nel caso di studente maggiorenne, la domanda può essere presentata anche dal genitore/tutore delegato dallo studente stesso.



Accedi al servizio



Come si fa

Si informa che è in corso di approvazione e di pubblicazione l’avviso pubblico contenente i criteri e le modalità per la presentazione della domanda, per l’attribuzione del beneficio e per la relativa erogazione. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente on-line, utilizzando l’applicativo predisposto da ER.GO denominato ER.GO ScuolaA, che verrà reso disponibile all’indirizzo internet:

https://scuola.er-go.it