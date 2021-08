Competizione a Riccione tra esperti di informatica, sul tema del blockchain

Attualità

| 13:30 - 04 Agosto 2021

Foto di repertorio.

Le aziende Var Group di Empoli e Talent Garden di Milano hanno organizzato a Riccione un hackathon, vale a dire una competizione tra esperti di informatica, sul tema del blockchain, ovvero della crittografia e della sicurezza digitale, con l'obiettivo di sviluppare un progetto capace di migliorare i processi reali di aziende di numerosi settori del Made in Italy. L'iniziativa, si legge in una nota, è in programma dal 19 al 21 settembre nell'ambito della Convention Var Group a Riccione e vedrà la partecipazione di sei squadre per un massimo di cinque componenti. I partecipanti verranno seguiti durante la maratona da esperti di Var Group e Talent Garden, ricevendo dunque una formazione sul campo a 360 gradi.