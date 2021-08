L'evoluzione Hotel al Sia Hospitality Design di Rimini 

Turismo

13:14 - 04 Agosto 2021

Il ritmo della natura nei materiali e nelle linee, la camera come luogo del benessere fisico, la persona al centro della Spa e lo spazio outdoor come rifugio dallo stress: sono gli elementi che raccontano l'evoluzione dell'hotel contemporaneo nelle quattro mostre del Sia Hospitality Design, la 70/a edizione della manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata al design, all'hospitality e all'hôtellerie, che si terrà dal 13 al 15 ottobre prossimi nel quartiere fieristico di Rimini. Sia Hospitality Design, in contemporanea con Ttg Travel Experience e Sun Beach&Outdoor Style - spiegano gli organizzatori - mette in scena l'innovazione del design per l'hôtellerie, dalla camera, alla spa, all'outdoor. Le maggiori firme dell'architettura Made in Italy sviluppano i loro concept in quattro mostre, tra palette di colori naturali e forme geometriche, materiali innovativi e soluzioni tecnologiche creando ambienti aperti, liberi, accoglienti, che ben si accordano al tema dell'edizione 2021 delle tre manifestazioni, 'Be Confident'. Anche al Sia Hospitality Design sarà garantita a espositori e visitatori la massima sicurezza, grazie ad accesso con Green Pass, e delle procedure in materia di sanificazione previste dal Gruppo.