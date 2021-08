Casinò online nel 2021: cosa c'è di diverso?

Attualità

Ogni anno porta nuove tendenze in tutti i settori e quello dei casinò online non fa eccezione. Infatti, se osserviamo da vicino le ultime tendenze, noteremo che il mercato è in continua evoluzione, e persino che nel 2021 ci sono delle novità che li rendono diversi rispetto agli anni precedenti e per una serie di fattori che vale la pena analizzare a fondo.



L’incremento dei casinò online sul mobile



Il gioco mobile è popolare per la sua praticità. Le persone infatti si sentono pigre e trovano più facile accendere il proprio laptop o smartphone e navigare nei propri siti Web preferiti come ad esempio sitiscommessenonaams.net.



Inoltre lo trovano più comodo che recarsi in un casinò locale e, ultimamente, lo trovano anche più sicuro. Anche la possibilità di essere connessi ai loro dispositivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rende facile per loro visitare un sito di casinò che offre accesso alle migliori slot.



Con tutti coloro che tengono in mano il proprio smartphone dal giorno alla notte, non c'è quindi da meravigliarsi se le scommesse sportive, le slot, i giochi da tavolo e altri giochi da casinò online hanno registrato un incremento tale da poterlo definire una vera e propria novità dell’anno 2021.



Le nuove legalizzazioni dei casinò online



Alcuni paesi come la Nuova Zelanda e gli Stati Uniti che in precedenza non consentivano il gioco d'azzardo online hanno legalizzato l'attività come risposta al crescente bisogno delle persone di giocare comodamente da casa.



Inoltre con i pagatori che hanno maggiori capacità di spesa, i casinò online progrediscono ulteriormente negli stati in cui l'attività è stata recentemente legalizzata il che rende il panorama internazionale del 2021 decisamente diverso rispetto agli anni precedenti come del resto si evince anche in Italia, visto il considerevole numero di fornitori di provider che hanno chiesto all’AAMS l’autorizzazione per operare sul mercato nazionale.



L’ascesa della realtà virtuale nei giochi online



La realtà virtuale è ormai consolidata anche nel settore del gioco d'azzardo online e non solo in quello delle scommesse sportive, ma anche dei casinò.



Seppur progredisca lentamente, già nei primi mesi del 2021 questo diverso modo di giocare online ha avuto un impatto significativo sul mercato.



Sebbene al momento pochi casinò online abbiano integrato la tecnologia nei loro servizi, ci si aspetta che più operatori la abbraccino, una volta che raggiunga prezzi più convenienti. I casinò che utilizzano la tecnologia della realtà virtuale offrono ai propri clienti un'esperienza simile a quella di una struttura fisica.



Tutto ciò che i giocatori devono fare è prendere i propri dispositivi VR e godersi i giochi online creati per questa tecnologia. I casinò tra l’altro ne considerano notevolmente l’adozione per migliorare l'interattività dei giocatori e fornire ai propri clienti un'esperienza coinvolgente, indipendentemente dal fatto che giochino alle slot, al poker o al blackjack.



Aumento della popolarità delle scommesse sugli e-sport



Un'altra tendenza che ci aspettiamo di vedere consolidarsi in popolarità nel 2021 è che le scommesse sportive presenti su alcuni siti che offrono anche casinò online ricevano maggiore attenzione da parte dei giocatori d'azzardo.



Nello specifico si tratta dei cosiddetti E-sport che consentono loro di scommettere su una raccolta più ampia di avvenimenti, non solo su quelli giocati localmente, il che rappresenta una caratteristica più che elettrizzante.



Questa diversità ha tra l’altro attratto clienti che in precedenza non erano interessati a scommettere sugli sport. Tuttavia, anche se le persone possono scommettere su qualsiasi sport, quelli che comportano interazioni fisiche come corse di cavalli, tennis, pallamano, calcio e box rimangono in cima ai siti Web di tutto il mondo.



Casinò basati su criptovalute



Le criptovalute sono un metodo di pagamento popolare in molti settori e non c'era motivo per cui il gioco d'azzardo lo ignorasse. Per questo motivo, nei siti di casinò online del 2021, nella sezione pagamenti, di diverso c’è proprio la presenza delle criptovalute.



I gestori di queste piattaforme di gioco di casinò online offrono ai loro clienti varie opzioni per depositare e prelevare denaro nei e dai loro conti, proprio con alcune criptovalute come i Bitcoin che in assoluto sono più veloci, convenienti e includono un sistema di metodi di pagamento altamente sicuro poiché utilizzano la tecnologia blockchain che mira a garantire il top nelle transazioni.



L'aumento della popolarità delle valute digitali scatenerà probabilmente un incremento anche del numero di casinò online che le utilizzeranno in quanto oggi rappresenta un mezzo sicuro di pagamento online per il gioco d’azzardo che tra l'altro sta diventando anche un fenomeno social.



Giochi come il poker e il bingo del resto hanno sempre avuto un elemento sociale poiché permettevano a persone di ambienti diversi di incontrarsi e condividere le proprie capacità e conoscenze.



Portare questi giochi nel mezzo online ha permesso ai gestori dei casinò di acquisire anche un lato sociale. I giocatori oggi comunicano infatti con chatbot implementate sui siti stessi pertanto, il 2021 consentirà ai casinò online e ai loro seguaci di esplorare diverse e nuove prospettive.