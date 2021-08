Assembramenti in due locali a Riccione: i carabinieri chiudono due locali di viale Dante

Cronaca

Riccione

| 12:42 - 04 Agosto 2021

L'intervento dei carabinieri in viale Dante a Riccione.



A seguito dei recenti disordini che hanno interessato il cuore della Perla verde, nella notte di mercoledì 4 agosto i carabinieri della compagnia locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, creando dei veri e propri punti di presidio nelle aree maggiormente frequentate dalla movida. Dopo aver vigilato per tutta la notte nelle principali vie del centro, una volta giunti in via Dante hanno disposto la chiusura di due noti locali, punto di aggregazione delle numerosissime comitive di giovani che in questi giorni, senza la minima osservanza del distanziamento e tutti privi di mascherina, avevano creato delle barriere umane che impedivano perfino il passeggio.



Al loro arrivo, i carabinieri hanno accertato che entrambi i locali non rispettavano le specifiche disposizioni anti contagio emanate per i gestori di bar ed esercizi commerciali con vendita al dettaglio: è stato infatti verificato il mancato distanziamento tra i tavoli, la mancata separazione dei punti di accesso e deflusso dal locale ed altro ancora. Ai due locali è stata quindi comminata una sanzione pecuniaria ed è stata loro imposta la chiusura per 5 giorni.