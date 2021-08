Il Comune di Coriano assume: quattro posizioni aperte, ecco i bandi

Attualità

Coriano

| 12:36 - 04 Agosto 2021

Municipio di Coriano.



Il Comune di Coriano ha pubblicato tre bandi di concorso per la copertura di quattro posti secondo diversi profili: due per l'area tecnica, settore lavori pubblici cat C, uno per l'area tecnica-urbanistica cat D, uno tecnico informatico cat D. Prosegue così l'importante lavoro di reclutamento del personale al fine di potenziare l'organico del comune di Coriano in quei settori strategici per il buon funzionamento del Comune.



Le domande saranno presentate in formato digitale, tramite un apposito portale, tutte le indicazioni potranno reperite sul sito dell’ente. L'aggiornamento del piano occupazionale, in occasione della presentazione avvenuta ieri, ha visto il favore delle organizzazioni sindacali e della RSU del comune.



Beatrice Boschetti (assessora al personale): “Ci siamo impegnati su più fronti al fine di migliorare il benessere lavorativo del personale, consapevoli del fatto che se le persone lavorano serenamente la macchina comunale ne guadagna in efficienza. Un grande lavoro di squadra che vede la stretta collaborazione tra più parti e un ringraziamento va sicuramente ai dipendenti che in questo difficile momento continuano a dedicare tanto impegno per garantire i servizi alla nostra comunità”

“Finalmente - sottolinea il sindaca Domenica Spinelli - dopo anni di impoverimento delle dotazioni del personale ai comuni, possiamo iniziare a vedere una inversione di tendenza. Queste nuove assunzioni non solo porterà nuove persone al servizio dei cittadini, ma anche una ventata nuova, grazie a coloro che per appartenenza generazionale sono più preparati all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali".