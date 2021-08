Venerdì al sagrato della Collegiata di Verucchio arrivano Cornacchione e Sgrilli

Attualità

Verucchio

| 10:43 - 04 Agosto 2021

Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli.



Venerdì 6 agosto al Sagrato della Collegiata di Verucchio ci sarà il comizio del nuovo duo politico che risolleverà le sorti dell’Italia: Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli, stanchi delle decisioni politiche attuali, hanno deciso di scendere in campo con un nuovo e comico partito. Per convincere gli elettori a votarli hanno deciso di organizzare spettacoli nei teatri di tutta la penisola. “Noi siamo voi…votatevi” toccherà i temi del nostro tempo: ambiente, emigrazione, lavoro, scuola, cultura, sicurezza.

Una nuova politica fondata sulla comicità si può fare.



Lo spettacolo inizia alle 21.30 nell’arena del sagrato della Collegiata. Ingresso 15 euro per i settori A e B, 12 per quelli C e D. Info e prenotazioni al numero 320 5769769, Prevendita online con possibilità di

utilizzare anche i bonus 18app e Carta del Docente e nei Liveticketpoints di Rimini e

Santarcangelo di Romagna.