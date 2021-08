Verucchio music festival: sette performance per sette solisti in piazza Battaglini

Eventi

Verucchio

| 10:32 - 04 Agosto 2021



Strumenti e generi diversi, un unico filo conduttore: esibizioni musicali di grande impatto sonoro ed emozionale. Nella stessa suggestiva, affascinante cornice del Verucchio Music Festival, il sagrato della Collegiata in piazza Battaglini, giovedì 5 agosto va in scena “Verucchio in Musica. 7 performance x 7 solisti”.



“Verucchio in Musica” ha la direzione artistica di Paolo Clementi, musicista di lunga esperienza e creatore della Drums School. Sarà proprio Clementi ad inaugurare lo show con un’esibizione unica di tamburi, piatti e grancassa, di ritmica, melodica e armonica. Un viaggio tra pop, rock e dance lo regala Elisa Tremamunno, con il suo violino elettrico. Il testimone va poi a Cristina Di Pietro, una delle più incantevoli voci riminesi, cantante e pianista di un grande autore della musica italiana come Mario Lavezzi.



Federico Mecozzi è l’enfant du pays, capace di portare Verucchio in tutto il mondo con la sua musica. Un po’ delle note di Mecozzi saranno presenti a “Verucchio in Musica” grazie a Veronica Conti, che della band di Federico è la la violoncellista. Pianoforte uguale Roberto Pagani, il musicista che da 17 stagioni suona questo strumento accompagnando Claudio Baglioni. Il grande pubblico ha conosciuto l’handpan grazie a Sanremo 2020. Si tratta di quello strumento musicale idiofono in acciaio, sviluppato sulla base dell’Hang. Loris Lombardi è un virtuoso dello strumento, e a Verucchio proporrà un intreccio di energie sonore, un suono rilassante, sognante, emozionante. A chiudere la serata in piazza Battaglini sarà Massimo Tagliata con la sua fisarmonica, strumento con il quale accompagna abitualmente Biagio Antonacci, e vanta collaborazioni con Mina, Il Volo e Adriano Celentano.



Dalle ore 21.15 note a volontà, a ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria (Iat Verucchio, Tel. 0541.670222, ufficialità@prolocoverucchio.it). Presenta Alessia Cecchetti. La serata ha il patrocinio e il contributo del Comune, con l'aiuto organizzativo della pro loco.