Calcio Eccellenza, Victor San Marino: è Andrea Sardini il preparatore dei portieri

| 19:34 - 03 Agosto 2021

Andrea Sardini (foto Sampdoria.it).

Lunedì scatta sul campo di San Mauro Pascoli la preparazione del Victor San Marino di mister Gianni D’Amore affiancato da Giampaolo Ceramicola. Parteciperà al campionato di Eccellenza: si attende il comunicato ufficiale del CRER. Il preparatore atletico è di Rimini: Samuele Tomassini. Il preparatore dei portieri è una grande firma: Andrea Sardini, per anni nello staff della Sampdoria e poi al Novara, stabilitosi in Romagna.

La rosa si sta allestendo in questi giorni. Non ci sarà Armando Amati, al contrario di quanto sembrava alcuni giorni fa. Confermati per il momento gli arrivi del portiere Pazzini, del difensore classe 1999 ex Marignanese Massari, dell’attaccante Bardeggia. In attacco si punta al veterano Olcese. Un gruppo di giocatori conosciuti da mister D’Amore arriverà dalla provincia di Pesaro e Fano Amichevole il 14 agosto a Castel del Rio contro il Rimini.