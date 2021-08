Rimini Calcio, con Fabrizio Carboni sistemata la difesa

Sport

Rimini

| 18:30 - 03 Agosto 2021

Fabrizio Carboni.

Il Rimini Calcio rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Fabrizio Carboni. Nato a Roma il 3 marzo 1993 (180 cm – 72 kg), Carboni è un difensore centrale che ha nell’intelligenza tattica e nella velocità le sue doti principali. Negli ultimi quattro anni ha vinto quattro campionati con le maglie di Lecco, Foggia e Gozzano (2). E' già dato allenato da mister Gaburro a Lecco.

A questo punto come over manca solo un centrocampista oltre a Gabbianelli che sarà annunciato a breve. Poi una manciata di under: in primis un esterno e un altro centrocampista. Tra i riminesi troviamno nella rosa solo Mengucci, Pari, Aprea, Pecci.