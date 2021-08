Rai 3 ricorda Sergio Zavoli nel programma La grande storia

Attualità

Rimini

| 16:49 - 03 Agosto 2021

Il riminese Sergio Zavoli è stato uno dei più grandi giornalisti italiani del dopoguerra. La sua storia è raccontata, mercoledì 4 agosto, alle 15.10 su Rai3, nella puntata della "Grande Storia" a partire dai primi passi nella professione, quando, nel 1947 giovanissimo, iniziò a lavorare a Rimini come cronista sportivo. Notato da un dirigente della Rai, il giovane Zavoli fu convocato a Roma da Vittorio Veltroni e iniziò a scrivere radio documentari, all'insegna del neorealismo: così realizzò fra gli altri, "Clausura", che nel 1958 vinse il Prix Italia. La puntata ripercorre il suo arrivo in TV, la collaborazione con Enzo Biagi, e poi la carriera al programma "Tv7", per il quale realizzò alcune inchieste fondamentali sulla mafia, così come interviste memorabili e reportages che hanno modificato in modo radicale lo sguardo degli italiani sulla malattia mentale, il terrorismo, la scuola, il fascismo e la democrazia. Da "I giardini di Abele" a "Nascita di una dittatura", da "La notte della Repubblica" a "Nostra padrona televisione" questo della "Grande Storia" è un omaggio dovuto a chi, fino alla fine, ha creduto nel suo mestiere in nome del servizio pubblico radiotelevisivo. La puntata sarà introdotta e commentata da Paolo Mieli.