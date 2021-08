Coronavirus Rimini: 43 nuovi casi, in regione 365

Attualità

Rimini

| 16:35 - 03 Agosto 2021

Bollettino Covid 3 agosto 2021.

Tre pazienti ricoverati in terapia intensiva (numero stabile) e 43 nuovi casi di contagio, con prevalenza dei sintomatici, 27, sugli asintomatici, 16. Sono i numeri odierni (martedì 3 agosto) della pandemia da Sars-CoV-2 per il territorio riminese. Nei primi due giorni di questa settimana, i casi totali sono stati 110.



In regione i nuovi casi sono stati 365 su 22.428 tamponi, tasso di positività dell'1,6%. I casi attivi crescono di 192 unità a fronte di 173 guarigioni. Non si registrano nuovi decessi. In terapia intensiva i pazienti salgono a 22 (+2), nei reparti Covid sono otto in più (in totale 247).



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 69 nuovi casi e Piacenza con 52; seguono Reggio Emilia (48), Ferrara (46), Rimini (43) e Modena (31); quindi Ravenna, Forlì e Cesena (22 casi a testa); infine Parma (8) e il Circondario Imolese (2 nuovi casi).