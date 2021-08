Estate all’Elba: la meta in vetta tra le scelte degli italiani

Turismo

Nazionale

| 08:05 - 20 Agosto 2021

La spiaggia di fetovaia sull'isola d'Elba.

Anche quest’anno l’isola d’Elba si posiziona ai primi posti tra le scelte preferite dagli italiani per le vacanze estive e le ragioni sono tutte custodite nella sua grande bellezza e nella sua calorosa accoglienza. L’isola d’Elba è la prima tra le isole minori del territorio italiano e sorge in un meraviglioso arcipelago che si ritiene sia nato dalla caduta in mare delle perle della collana di Venere.



Oggi è un concentrato di tesori naturalistici di grande rilievo internazionale e, anche per questo, l’isola attira studiosi, sportivi e amanti delle attività adrenaliniche. Per sapere come arrivare sull’isola d’Elba, cosa visitare e dove soggiornare ti basterà rivolgerti al servizio turistico ufficiale sempre pronto ad accogliere i turisti in arrivo. Vediamo ora cosa rende l’isola così ambita dai turisti e perché, anche quest’anno, si prospetta una grandiosa stagione calda.



Perché proprio l’Elba?



In parte abbiamo già descritto la grandezza di quest’isola: aree verdi incontaminate, bontà a tavola, accoglienza calorosa e spiagge da sogno. In realtà l’Elba è molto di più di una località balneare se consideriamo che offre qualcosa come duecento spiagge tra cui scegliere.



In ognuna di esse troverai un sacco di attività da svolgere se ti piace mantenerti attivo, per cui l’isola è molto amata. Difatti potrai prenotare lezioni di snorkeling e immersioni oppure noleggiare una bici e salire fino in cima al monte Capanne.



Potrai partecipare a uscite in vela e in Kayak o semplicemente goderti il mare spaparanzato su spiagge da sogno come quella di Fetovaia, quella delle Ghiaie e quella di Barabarca. L’isola d’Elba non è una semplice vacanza ma un’esperienza che ricorderai per tutta la vita.



Cosa troveranno i turisti al loro arrivo?



Le amministrazioni, come ogni anno, sono sempre pronte ad accogliere l’arrivo dei turisti per cui ogni anno vengono organizzati eventi, manifestazioni e intrattenimento d’ogni tipo presso tutti i centri delle principali località.



L’intera isola è organizzata per gestire i flussi di accoglienza e indirizzarli attraverso info-point, strutture ricettive e siti d’interesse culturale. Per di più quest’anni si festeggia il bicentenario della morte di Napoleone, evento per il quale sono previste ricche rassegne di eventi dedicati alla memoria del valoroso generale francese.



Anche il Parco Nazionale dell’isola parteciperà ai festeggiamenti con tanti appuntamenti dedicati e iniziative di intrattenimento, di rappresentazioni teatrali, passeggiate in costume, mostre, proiezioni di film, corsi di cucina tradizionale e molto altro ancora. Insomma ci sarà un gran da fare fino a ottobre!



Un’isola che mira alla sostenibilità



Un altro fattore di grande attrattiva per i turisti è il modello di sostenibilità dell’isola che incentiva le persone a prendere parte assieme agli isolani alla conservazione del posto. Le aree verdi sono trattate con grande rispetto e attenzione da parte degli isolani che non hanno mai ceduto alle lusinghe del cemento armato.



Buona parte dell’isola è disabitata dalla mano umana ed è di proprietà delle specie faunistiche del posto che, come ti capiterà di notare, non temono l’umano perché sono abituate alla sua presenza. Il modello di sostenibilità negli anni ha portato i suoi frutti per cui respirerai a pieni polmoni l’aria limpida e ricaricherai le batterie rigenerando mente e corpo.