Tennis, trofeo 'Envikem': Evelyn Amati, Letizia Migani, Asia Bravaccini ed Anita Picchi volano nei quarti

| 15:13 - 03 Agosto 2021

Vanno in scena i quarti nel torneo nazionale Open femminile del Circolo Tennis Cicconetti, il trofeo “Envikem”, dotato di 1500 euro di montepremi. Si guadagna un posto tra le prime otto Evelyn Amati (Ct Casalboni), negli ottavi prova brillante anche per Letizia Migani (Tc Riccione) e per due portacolori del Tennis Villa Carpena, Asia Bravaccini ed Anita Picchi.

Oggi vanno in scena i quarti di finale, con l’esordio della n.1 del seeding, la 2.1 Alessandra Mazzola (Tc Viserba), domani le semifinali, mentre la finalissima del torneo del Ct Cicconetti è in programma giovedì alle 20.30.

Ottavi: Margherita Magi (2.7, n.8)-Sveva Azzurra Pansica (2.8) 6-1, 6-0, Evelyn Amati (3.1)-Sofia Betti (2.7, n.4) 6-2, 6-1, Anita Picchi (2.8)-Matilde Moretti (2.7, n.5) 3-6, 7-5, 7-5, Asia Bravaccini (2.7, n.6)-Giorgia Benedettini (3.1) 7-5, 6-0, Letizia Migani (2.7, n.7)-Shalom Salvi (2.8) 3-6, 6-1, 6-4.

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Alessandro Tosi.