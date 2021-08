Tanti big dello spettacolo per il Vip Master di Tennis: le FOTO di Ballante

Spettacoli

Cervia

15:11 - 03 Agosto 2021

Fotoservizio Ballante.



Amato Ballante



Il 76° compleanno di Massimo Boldi, le esilaranti battute di Piero Chiambretti sul décolleté della Cipriani, i capricci di Malgioglio, la bellezza mozzafiato di Ambra Lombardo e i siparietti dei chirurghi estetici Urtis e De Pasquale (i più “corteggiati” dalle donne). Questo e molto altro ha offerto il Vip Master 2021 andato in scena lo scorso fine settimana al Circolo Tennis di Milano Marittima.



L’evento, organizzato come ogni anno da Mario e Patrik Baldassari e quest’anno sponsorizzato dal brand Olé Artist di Rimini, è ripartito dopo lo stop forzato del 2020 causa Covid e, come sempre, ha proposto un ricco bouquet di personaggi famosi che si sono cimentati in partite-lampo da tennis.



Tra i più applauditi, come detto, Massino Boldi che ha festeggiato il suo 76° compleanno: “Ringrazio tutti per l’affetto - ha detto il comico di Luino apparso in gran forma - i compleanni, dopo una certa età, non sono mai dei giorni troppo felici, ma grazie all’affetto del pubblico, mi sono comunque divertito. E ringrazio anche chi ha pensato bene di non farmi trovare le candeline sulla torta: ci sarebbe voluto un dolce troppo grande”.



Tra le guest-star del Vip Master anche Malgioglio, protagonista di diverse gag, anche fuori dai campi da tennis. Come quando, al party del bagno Paparazzi, ha lasciato letteralmente in mutande lo stilista del brand Olé: “Che c’è di male? - ha detto il cantautore - mi piacevano dei pantaloncini ed ho semplicemente chiesto di averli…”.



Tra le più paparazzato anche Francesca Cipriani, bersaglio preferito da Piero Chiambretti, ma anche la bellissima Ambra Lombardo che, dopo la love-story finita con Paolo Brosio, si è dichiarata “felicemente single” (ma è stata avvistata in atteggiamenti equivoci con un noto manager romagnolo).



Tra i più corteggiati, invece, soprattutto dalle donne over 30, i chirurghi estetici Giacomo Urtis e Alessandro Pasquali (quest’ultimo in coppia con Moreno il Biondo).



Infine, la coppia più affiatata è stata quella formata da Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo che, dopo i tormenti di Tentation Island, ha dichiarato di sentirsi finalmente “felice ed appagato”.



Erano presenti anche due bellissime modelle e tanti altri personaggi famosi, tra i quali, Anna Falchi, Costantino Vitagliano, Arrigo Sacchi, Evaristo Beccalossi, l'ex senatore Antonio Razzi, Pitch delle Iene.