Moto schiacciata sotto l'apecar, il centauro ricoverato in gravi condizioni

| 15:02 - 03 Agosto 2021

La moto Honda e l'apecar coinvolti nell'incidente.

Incidente questa mattina (martedì 3 agosto) in viale Catania a Rivazzurra. Intorno alle 12.30 una moto Honda si è scontrata con un mezzo apecar: alla guida due giovani, entrambi feriti. Ad avere la peggio il centauro, trasportato in codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena, mentre l'altro ferito ha riportato contusioni. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Municipale: la moto, dopo l'impatto, è finita schiacciata sotto le ruote dell'apecar. Uno dei due mezzi si è immesso sul viale da via Matera e il sinistro, dai primi riscontri, è stato provocato da una mancata precedenza.