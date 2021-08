Riccione, installate le casette per le api selvatiche al parco della resistenza

Attualità

Riccione

| 14:46 - 03 Agosto 2021

Una "Bee House" (foto di repertorio).

Dopodomani (Giovedì 5 agosto) alle ore 11, al parco della Resistenza, verranno inaugurate le Bee house, casette dove le api selvatiche possono creare il proprio alveare in modo sicuro (a lato del lago, all'interno di una voliera dismessa). L'iniziativa nasce da un progetto di Inner Wheel Riccione -Valconca Rosa dei Malatesta, realizzata dall'architetto riccionese Fabio Mariani. Saranno presenti all'inaugurazione il sindaco di Riccione, Renata Tosi, l'assessore all'Ambiente, Lea Ermeti, l'architetto Mariani e Giulia Airaudo di Inner Wheel Riccione - Valconca Rosa dei Malatesta. Il progetto ha il patrocinio del Comune di Riccione.