Santarcangelo, 720mila euro per sistemare la palazzina A della scuola Saffi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:38 - 03 Agosto 2021

Rendering dell'intervento.



La Giunta comunale di Santarcangelo ha deliberato la ristrutturazione della palazzina A della scuola media ex Saffi, per l’adeguamento sismico dell’edificio situato all’interno del plesso scolastico di via Galileo Galilei.



Nel dettaglio, il progetto definitivo ed esecutivo approvato dalla Giunta prevede la realizzazione di una struttura esterna in acciaio e calcestruzzo composto esternamente da un’intelaiatura di travi e controventi metallici e da cinque elementi in cemento armato. Internamente, invece, saranno realizzate tre strutture reticolari piane collocate ai vari livelli dei sottotetti.



L'amministrazione comunale spiega che il progetto ha una doppia valenza: "dal punto di vista strutturale, consente di adeguare l’edificio dal punto di vista sismico, mentre dal punto di vista architettonico, realizza un connubio ideale tra nuovo ed esistente, consentendo di garantire allo stesso tempo standard di sicurezza, in maniera tale da integrare le opere in progetto con il contesto attuale". Per i lavori alla palazzina A della ex Saffi, dal costo complessivo di 720mila euro, l'amministrazione comunale potrà contare su un contributo di 500mila euro del Miur.



IL POLO SCOLASTICO DI VIA GALILEI Realizzato nel 1957, è composto da tre corpi di fabbrica: due edifici perfettamente speculari, rispettivamente denominati “Palazzina A”, situato più a Nord, e “Palazzina B”, oltre al blocco centrale in cui è collocata la palestra scolastica oggetto di un recente intervento di miglioramento sismico compreso il completo rifacimento della copertura con travi in legno a vista e della pavimentazione dal costo complessivo di 400mila euro interamente finanziato dalla Regione.