Dal 4 agosto il vaccino arriva al mare con il camper: si parte da Rimini

Attualità

Rimini

14:31 - 03 Agosto 2021

Il camper per le vaccinazioni.



In Romagna parte “VacciniAmo la Riviera”: mercoledì 4 agosto, dalle ore 18.30 alle ore 22.30 al via i primi appuntamenti vaccinali a bordo della clinica mobile allestita a Rimini in Piazza Fellini e del camper itinerante che sosterà per la prima tappa a San Mauro Mare in Piazza Cesare Battistini.



L’obiettivo è proporre sul momento la somministrazione della prima dose vaccinale (con vaccino Moderna e il monodose Johnson&Johnson per la popolazione over 60 che potrà così immunizzarsi contro il virus in una unica seduta) ai cittadini che non si sono ancora vaccinati né prenotati.



Potranno ricevere la prima dose di vaccino anche i turisti italiani, e non solo i residenti. Non serve la prenotazione, basterà presentarsi con tessera sanitaria e un documento di identità, la compilazione dei moduli sarà fatta sul posto, così come la vaccinazione ed il periodo di osservazione al termine dell’inoculazione.



L’iniziativa messa in campo dall’Ausl della Romagna, con la collaborazione delle Amministrazioni locali, è finalizzata a incrementare la platea dei vaccinati, facilitare le somministrazioni e intercettare chi ancora sta temporeggiando, affinché risponda positivamente all’appello.



