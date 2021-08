Il tendone degli chef, la musica di Willie Peyote: gli eventi dal 4 all'8 agosto

Eventi

Rimini

| 14:23 - 03 Agosto 2021

Foto Riccardo Gallini.



Prosegue a Rimini il calendario degli appuntamenti che questo fine settimana porterà nel cuore cittadino, il 7 e 8 agosto, il “circo dei sogni e dei sapori” di Al Meni. Oltre a piazza Cavour le atmosfere oniriche e circensi della kermesse enogastronomica guidata da Massimo Bottura, avvolgeranno per la prima volta anche Piazza Malatesta fra Castel Sismondo, teatro Galli e giardino dei Palazzi d’arte. L'evento si presenta dunque in una edizione speciale con molte novità, nel totale rispetto delle norme di sicurezza e regole anti-covid, accessibile solo per coloro che hanno il green pass.



Al mare continuano gli appuntamenti della “Terrazza Dolce Vita”, il ciclo di salotti en plen air ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi e ospitati nel giardino del Grand Hotel di Rimini. Tra gli ospiti: da Michele Santoro, Ingrid Betancourt e l’ambasciatore Giulio Terzi, Giorgio Teruzzi, Tricarico e Noemi, passando per Ricky Tognazzi, Carlo Cracco, Vauro e altri (fino al 10 agosto).



All’Arena Lido, nello splendido scenario della Darsena di Rimini, non mancheranno come di consueto gli appuntamenti con il cinema e il concerto del rapper Willie Peyote, reduce dal successo sanremese di “Mai dire Mai (La locura)”, in tour per presentare il nuovo disco “IoDegradabile” (venerdì 6 agosto). Musica anche al Parco degli Artisti, a Vergiano di Rimini con il tributo a Gianna Nannini, a Ligabue e Vasco Rossi e a Zucchero Fornaciari fino al meglio del jazz, del soul e del funk con Joyce Elaine Yuille & The Jammers.



Nell'ambito del progetto 'Francesca 2021', tributo a Dante e al mito di Francesca da Rimini nel VII centenario della morte del Poeta, il 3 e il 4 agosto alla Corte di Palazzo Gambalunga e agli Agostiniani due appuntamenti tra cinema e teatro, a cura del Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini. Dal 5 agosto con l’Omaggio a Fellini e il teatro delle Temperie torna “E la chiamano Rimini 2021” una rassegna che miscela concerti e teatro, musica e spettacolo, note e parole con il comune denominatore di essere prodotti e interpretati da alcune eccellenze artistiche della nostra città. Venerdì 6 agosto, David Forgacs, docente al Department of Italian Studies della New York University, uno dei più originali e innovativi studiosi dell’Italia contemporanea, converserà con due figure eccellenti, indagatrici rigorose del pensiero politico contemporaneo: Emanuela Minuto, ricercatrice di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa e Nadia Urbinati, professoressa di Scienze politiche alla Columbia University di New York.



Per piacevoli serate in centro storico, il mercoledì e il venerdì i musei comunali sono aperti al pubblico anche la sera, dalle ore 21. Il mercoledì sono aperti anche i negozi con l’ormai tradizionale iniziativa Rimini Shopping Night e il mercatino dei bambini, mentre il venerdì in piazza Tre Martiri si svolge il Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico. E ancora mostre, visite guidate gratuite come le "Visite Guidate Teatralizzate" di InsoliTouRimini e i piccoli e grandi appuntamenti, organizzati dai Comitati turistici, che animano le piazze e il lungomare tra Torre Pedrera a Miramare.



Venerdì 6 agosto Italia in Miniatura, il parco in miniatura più antico e famoso d’Italia, fondato a Rimini nel 1970, da Ivo Rambaldi e ora di proprietà del gruppo Costa Edutainment, festeggia 50 anni. Completamente ristrutturato e rinnovato con fontane luminose e la statua di un bimbo gigante alto 11 metri, il parco racconta l’Italia attraverso 300 perfette riproduzioni in scala di monumenti Italiani ed europei e attrazioni originali. Per l’occasione il parco, che ha portato a Rimini tre generazioni di visitatori e turisti, apre le porte alla sua città (ingresso gratuito per 1000 Riminesi, registrandosi sul sito www.italiainminiatura.com)