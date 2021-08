Rimini: ecco tutti i mercatini estivi divisi zona per zona

Eventi

Rimini

| 14:20 - 03 Agosto 2021

Mercatino a Viserba (foto pre Covid).

A Rimini un'estate ricca di appuntamenti, tanti i mercatini tradizionali in tutte le zone della città. Ecco il calendario.



CENTRO STORICO



Tutti i mercoledì sera fino al 1° settembre 2021 - piazza Tre Martiri - Rimini centro storico Hand Market - Artigiani al Centro Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare. Orario: dalle 18.00 alle 23.30. Ingresso libero



Tutti i venerdì fino al 10 settembre tranne il 20 agosto 2021 - Rimini, Piazza Tre Martiri - Venerdì sera in centro: mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico. Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo. Non mancherà l’artigianato artistico italiano con lo spazio dei ‘Venerdì dell’Arte’. Orario: dalle 18.30 alle 23.30



Tutti i mercoledì fino al 18 agosto 2021 - Rimini, Piazza Tre Martiri - I Ricordi in Soffitta: mercatino dei bambini fino a 12 anni. Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant'altro di loro appartenenza legato all'infanzia. I bambini sono i protagonisti di queste serate all'insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e per l'esposizione occorre l'iscrizione al C.O.C.A.P. Orario: dalle 17.30 alle 23.30. Partecipazione gratuita Info: 0541 781108 info@cocap.it



MERCATINI AL MARE



Marina centro:

Mercato di artigianato artistico. Sagra estiva di artigianato artistico alimentare e altro

Rimini, viale Vespucci

Ogni martedì e giovedì dalle ore 18.00 - dal 1° giugno al 16 settembre 2021



Torre Pedrera:

Mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale

Via Tolmetta

Ogni lunedì dalle ore 19.30 - dal 31 maggio al 6 settembre 2021



Viserba:

'Mercatino degli Artigiani'

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle ore 18.00 - dal 22 giugno al 7 settembre 2021



Mercatino per bambini

Piazza Pascoli/via Dati, 180

mercoledì 28 luglio, 11 e 18 agosto, 1° settembre 2021



Viserbella:

'Mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato'

Lungomare

Ogni giovedì e domenica dalle ore 20.00 - dal 3 giugno al 12 settembre 2021



Rivabella:

Mostra dell'artigianato 'Hand Made 2021'

Piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle ore 18.30 - dall'11 giugno al 3 settembre 2021



Bellariva:

'Bancarelle al mare'

Piazzale Toscanini

Ogni domenica dalle ore 18 - dal 13 giugno al 5 settembre 2021



Marebello:

'Art'Ingegno' - mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

via Rapallo (lato mare)

Ogni mercoledì dalle ore 18 – dal 9 giugno all’8 settembre 2021



Rivazzurra:

'Art'Ingegno' - mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

Giardini, viale Regina Margherita dal bagno 120 al 128.

Ogni lunedì dalle ore 17 - dal 7 giugno al 6 settembre 2021



'Bancarelle al mare'

Sulla passeggiata del Lungomare, dal bagno 120 al 128.

Ogni venerdì dalle ore 18 dall’11 giugno al 10 settembre 2021



Miramare:

'Fiera mercato artigianale di Miramare'

Lungomare Spadazzi

Ogni mercoledì dalle ore 18.00 - dal 16 giugno all’8 settembre 2021



'La Fiera di Miramare', mercatino tradizionale'

viale Oliveti - lato mare e parte di via Marconi

Ogni giovedì dalle ore 17.00 dal 3 giugno al 9 settembre 2021



'Festa dei Balocchi', mercatino dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni di giochi appartenenti alla loro infanzia

viale Oliveti - lato mare

Ogni lunedì dalle ore 18.00 dal 28 giugno al 6 settembre 2021