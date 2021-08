Casteldelci e Pennabilli: in arrivo contributi regionali per sistemazione sentieri

Attualità

14:00 - 03 Agosto 2021

Ammontano a 100mila euro le risorse assegnate dalla Regione Emilia-Romagna grazie al nuovo bando per la rete escursionistica. A beneficiarne sono 29 Comuni e Unioni di Comuni montani che potranno così realizzare interventi di manutenzione dei sentieri che vanno dal diradamento della vegetazione al rinnovo della segnaletica. Nel riminese i comuni beneficiari sono Casteldelci e Pennabilli.



Considerando anche un precedente stanziamento di 80mila euro, salgono a 180mila euro le risorse messe a disposizione per il 2021 per migliorare una rete di sentieri che in Emilia-Romagna si estende per oltre settemila chilometri e che offre percorsi per tutti i gusti, adatti a chi ama semplicemente passeggiare, ma anche agli appassionati di trekking o mountain bike.