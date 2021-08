Calcio Eccellenza: ecco la Fya di mister Taccola. Preso bomber Zuppardo. Contatto con Ricchiuti

Sport

Riccione

18:13 - 03 Agosto 2021

Da sinistra il presidente William Peasland, il tecnico Mirko Taccola e il dg Luca Carangelo.

Nella cornice del Pepper è stato presentato il nuovo tecnico della Fya Riccione Mirko Taccola, classe 1970. Ex giocatore di lungo corso (per tre stagioni ha militato nel San Marino), è alla sua prima esperienza di allenatore di una prima squadra avendo fin qui allenato in settori giovanili di club dell'hinterland di Pescara. Obiettivo della società è puntare in alto, magari cercare da subito il salto di categoria anche se la formula (non ancora ufficiale) non pare garantire la promozione neppure alla prima classificata dei tre gironi previsti (43 squadre): le tre prime saranno impegnate in uno spareggio a tre per occupare i due posti assegnati alla Emilia Romagna. Tre le retrocessioni in Promozione. Il 5 settembre parte la Coppa Italia, il 12 il campionato.

IL TECNICO Mirko Taccola si è detto contento della nuova esperienza che lo aspetta, ha promesso massimo impegno. “Stiamo cercando di allestiere una ottima squadra. Ho parlato con i ragazzi: ho spiegato cosa voglio da loro e che cosa darò io a loro – ha detto - Conosco questa città perchè per tre anni ho giocato al San Marino: vogliamo far divertire i tifosi in modo tale da richiamarli numerosi allo stadio. Per lavorare al meglio sarò a Riccione la maggior parte del mio tempo”. Il modulo è da definire in base alla rosa – il preferito è il 4-3-3 - , così come i ruoli in cui impiegare i tre under (sono delle classi 2000, 2001, 2002). L’unica cosa certa è la difesa a quattro. Il vice sarà Francesco De Rose, il preparatore atletico Manuel Mazzoli (col Riccione vinse un campionato dall'Eccellenza alla serie D)

LA SOCIETA' Era presente il presidente William Peasland che ha ribadito le ambizioni della società la quale ha tanta voglia di crescere. Il dg Luca Carangelo ha aggiunto che la nuova dirigenza è qui perché intende fare calcio ad un certo livello riportando in auge il nome di Riccione e fare una grande società. “Ci sarà modo e tempo per giudicarci” spiega. Il club - hanno spiegato i dirigenti - è una sorta di strat up e come tale ha tanta voglia di crescere. Quanto al mister, non ha dubbi il dg: “Ci siamo conosciuti 28 anni fa, è nata un’amicizia forte. Ho incontrato e valutato diversi profili ma quello di Mirko è quello che ci rappresenta al meglio per la voglia di emergere che ha e che saprà trasmettere alla squadra. Sono sicuro della sua scelta, sia come uomo che come allenatore”.

LA ROSA Annunciato il secondo acquisto dopo l’attaccante Matteo Sartori: si tratta di un altro attaccante Liborio Zuppardo, classe 1985, 160 reti in carriera, nella stagione 2018-2019 a segno 12 volte con la maglia della Sammaurese in serie D, poi a San Donato Tavarnelle e Sansepolcro nell'ultima stagione in Eccellenza tra Sansepolcro e Vigor Lamezia. Altri nomi saranno comunicati nei prossimi giorni. Della vecchia rosa sono rimasti: Enchisi, Tamagnini, Borghini, Nigro, Alberigi, Scarponi, Saparaventi. Da giovedì scattano gli allenamenti, aggregati i giovani della Juniores.

Molti giocatori verranno da fuori provincia visto che per motivi di lavoro e studio e la concorrenza di altri club del territorio che come la Fya vuole allenarsi al pomeriggio, è difficile trovare chi ha la disponibilità di fare cinque allenamenti settimanali pomeridiani.

ARRIVA RICCHIUTI? Sono usciti di scena dopo 15 qanni di Fya il tecnico l’ex mister Stefano Lorenzi e un buon numero di giocatori. A tutti il sentito ringraziamento per quanto hanno dato al clb in questi anni. Nello staff del settore giovanile potrebbe essere inserito Adrian Ricchiuti in uscita dal settore giovanile del Rimini Calcio. “Ne stiamo parlando – ammette il dg Carangelo – Adrian porterebbe professionalità, sarebbe una figura importante per accrescere la qualità tecnica del nostro settore giovanile. Vedremo”. Nessun contatto, invece, col portiere ex Rimini Francesco Scotti. Quanto al settore giovanile, sarà nominato a breve il nuovo responsabile.

GUARDA CHI SI RIVEDE In segreteria ci sarà Roberto Fabbri, in passato per 15 anni segretario del Riccione Calcio (erano gli anni ruggenti della prima squadra della Perla Verde che ha militato anche in serie C (la Fya non esisteva). Fabbri – conosciuto col nomignolo di Faro – ricoprirà anche il ruolo di team manager.

Stefano Ferri