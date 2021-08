La quindicenne riminese Noemi Canini incanta al concorso Rudolf Noureev

Attualità

Rimini

| 13:17 - 03 Agosto 2021

In rosso la riminese Noemi Canini.



Venerdì 30 luglio si è conclusa al Teatro Galli la seconda edizione del Concorso Rudolf Noureev, prestigioso evento internazionale realizzato da Art Fest in collaborazione con il Comune di Rimini, la Fondazione Rudolf Noureev e l’Opéra National de Paris.



La riminese Noemi Canini, la più giovane dei candidati in gara nella sua categoria e allieva della scuola di danza Aulos diretta da Marilena Salvatore, si è distinta nella sezione studenti ed è stata la più votata dalla giuria del Concorso aggiudicandosi due premi: il “Prix Espoir”, e una borsa si studio presso la prestigiosa National M.K. Ciurlionis School of Art di Vilnius in Lituania.



Sempre nella sezione studenti premiati il sammarinese Gianluca Cardinali con una borsa di studio a Vilnius, e il portoghese Henrique Ferreira con una borsa di studio nella compagnia di danza Ballets de Montecarlo (Presidente, S.A.R. La Principessa Caroline di Hannover).



Nella sezione professionisti premiati due danzatori dell’Opéra National de Paris: Max Darlington e Ines Mcintosh.



La giuria del concorso era composta dalle Etoiles: Monique Loudières, Elisabeth Maurin, Wilfried Romoli, Luciana Savignano, Joseph Russillo oltre a Anna Maria Prima, madrina della serata e Daniel Agésilas Presidente di Giuria.