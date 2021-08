Calcio Promozione: Sant'Ermete, la ROSA 2021-22

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 13:05 - 03 Agosto 2021

Da sinistra il portiere Dall'Ara, il ds Cipriani e il difensore-centrocampista Braschi.



Ieri (lunedì 2 agosto) ha preso il via la preparazione per il Sant'Ermete Calcio, impegnato anche quest'anno nel campionato di Promozione. Il primo impegno in amichevole sarà il 7 agosto a Sant'Ermete contro i pesaresi del VIlla San Martino, squadra di Promozione. Il 14 agosto sfida a San Mauro alla Sammaurese, mentre il 22 agosto tornerà l'appuntamento del memorial Marconi a Savignano, contro i gialloblu di casa e un avversario ancora da definire. Le ultime due amichevoli saranno il 25 agosto al Valentino Mazzola contro il Santarcangelo Young e il 1 settembre a Morciano contro la formazione biancorossa.



LA ROSA



P: Dall'Ara (99’), Donini(02’), Baldassarre (84’)



D: Gattei Colonna (88’), Baffoni (91’), Bonifazi (01’), Amaduzzi (02’), Canducci (01’), Deniku (02’), Bellanti (02’), Merendino (83’), Braschi (94').



C: Vukaj (95’), Tentoni (98’), D'Elia(95’), Fuchi (99’), Marconi (00’), Marcaccio (01’), Benvenuti (02’), Rossi (96’), Contadini (94’)



A: Mezgour (83’), Kapitonov (91’), Sartini (99’), Albini (00’)