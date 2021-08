Trova un portafoglio smarrito e fa prelievo bancomat per mangiarsi un gelato: denunciato

Cronaca

Rimini

| 12:46 - 03 Agosto 2021

Trova un portafoglio smarrito in via Valturio, ma invece di adoperarsi per la restituzione di quanto trovato, non resiste alla tentazione: prelieva soldi al bancomat e viene fermato dalla Polizia nei pressi di una gelateria del centro storico di Rimini. Domenica scorsa (1 agosto) un 34enne italiano è stato così denunciato per le ipotesi di reato di ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito. A dare l'allarme il proprietario del portafoglio e della carta di credito contenuta all'interno: quest'ultimo ha ricevuto l'sms dalla banca di avvenuta transazione effettuata con la carta e ha capito subito che qualcuno aveva messo le mani su di essa. Inoltre alcuni passanti hanno segnalato alla Polizia di aver visto il giovane, in via Valturio, buttare il portafoglio a terra, dirigendosi verso lo sportello bancomat.