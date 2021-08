Rimini: 82 finanzieri in rinforzo per potenziare i controlli estivi

Attualità

Rimini

| 12:20 - 03 Agosto 2021

Posto di blocco della Guardia di Finanza in zona porto a Rimini.

Sono 82 i finanziari, allievi marescialli del 91esimo corso Cefalonia II, inviati presso il comando provinciale della Guarda di Finanza di Rimini, per potenziare l'attività di controllo nel cuore dell'estate. I rinforzi saranno destinati alle sedi di Rimini e Cattolica, impiegati quotidianamente, in particolare durante le fasce serali e notturne e nei fine settimana, nelle attività di contrasto all’abusivismo commerciale, al commercio illecito di prodotti contraffatti e ad ogni altra forma di traffici illeciti e saranno operativi per i controlli finalizzati al rispetto delle norme anti Covid.