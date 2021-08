Beach tennis, il Pura Vida di Riccione fa incetta di medaglie a Viareggio

Sport

Riccione

| 11:09 - 03 Agosto 2021

Il team Pura Vida a Viareggio.



Raffica di medaglie e successi per il Pura Vida Riccione nei campionati italiani di beach tennis di Viareggio, nel regionale Under di Bellaria e nel torneo “Eolo Contest” di Cagliari (6.000 euro di montepremi)- Tutti i protagonisti della magnifica cavalcata.



Nella rassegna tricolore il Pura Vida ha portato a casa l’oro nel singolo femminile Under 18 con Giulia Renzi, l’oro nel doppio misto Under 18 sempre con Giulia Renzi che ha fatto coppia con Damiano Rosichini, l’oro nel doppio maschile Under 14 con Leonardo Pivi e Giacomo Pollino, l’argento nel doppio femminile Under 18 con Giulia Renzi in coppia con Irene Mariotti, il bronzo nel doppio femminile Under 18 con la coppia tutta Pura Vida formata da Ilaria Grandi e Giorgia Cancellieri, ed ancora il bronzo nel singolo femminile Under 18 con Giorgia Cancellieri, il bronzo nel singolo maschile Under 14 con Leonardo Pivi ed i quarti di finale di Alessandro Signorini in coppia con Peter Campedelli nell’Under 18.



Nell’ultimo week-end a Bellaria si è giocato il torneo Under ed i campionati regionali di categoria. Nell’Under doppietta per la coppia Leonardo Pivi-Giacomo Pollino, oro sia nel doppio maschile Under 14 sia nel doppio maschile Under 16, nei campionati regionali di categoria oro nel doppio femminile Open con Giorgia Cancellieri e Camilla Spadoni, bronzo nel doppio femminile Open con Valentina Pecci e Gaia Albini.



Sempre nel weekend a Cagliari exploit dei portacolori del Pura Vida nell’Eolo Beach Contest Proxienergy (6000 euro di montepremi): oro nel doppio femminile con Ilaria Grandi e Giulia Renzi, quarti di finali nel doppio misto con Giulia Renzi e Damiano Rosichini, quarti nel doppio misto con Ilaria Grandi e Lorenzo Fava e secondo turno per Mattia Tommasoli.

Un’altra cascata di medaglie ed ottime prestazioni, un’altra serie di risultati di assoluta eccellenza che pongono il Pura Vida di Riccione ai vertici nazionali del beach tennis. Dal 10 luglio al primo agosto in tre manifestazioni di alto livello tecnico la società riccionese è stata assoluta protagonista sul podio, il segnale di una crescita tecnica continua. E’ il frutto del lavoro appassionato e professionale di un team di grandi tecnici, guidati da Max Sforza ed Emanuela Donati che lavorano a 360 gradi sugli atleti, in particolare in questo periodo un grande lavoro si è svolto sull’aspetto mentale per perfezionare la preparazione in vista dei Mondiali di Terracina in programma a metà settembre. E tra brevissimo ci saranno anche grandi novità sotto l’aspetto organizzativo e strutturale. Partiamo dai campionati italiani andati scena a Viareggio dal 10 al 13 luglio.