Musica d'autrice, ultimi appuntamenti con Eco di Donna evolution a San Giuliano mare

Eventi

Rimini

| 10:23 - 03 Agosto 2021

Laura Gramuglia ed Eleonora Elettra.



Ultimi appuntamenti di Eco di Donna “Evolution”, la rassegna a San Giuliano Mare di Rimini dedicata alla musica d’autrice e giunta alla sua terza edizione. Ad accoglierla fino al 6 agosto sarà la Piazzetta Lacuadra dell'Orto (via Lucio Lando, 109) grazie all'organizzazione di Caffè dell’Orto, Associazione San Giuliano Mare, Musica di Seta e Associazione Sarà, con il patrocinio del Comune di Rimini.



Eleonora Elettra, riminese doc, sarà la protagonista della serata di giovedì 5 agosto alle ore 21.30 con il debutto nella sua città del concerto “Quanto di noi sono io” in cui compie un viaggio all’interno del proprio essere, ricerca continuamente risposte, indaga sulle relazioni umane, cercando di portare nel suo viaggio anche l’ascoltatore. Tutto ciò è incorniciato da sonorità varie folk-indie che si muovono fino al soul, il genere che l’ha fatta innamorare della musica. Il concerto presenterà un’anteprima di brani inediti che andranno a formare il primo EP dell’artista.



Party di chiusura venerdì 6 agosto alle 19.30 con il djset “Rocket Girls on Vinyl” di Laura Gramuglia, speaker di Radio Capital, dj e autrice. Una selezione che non conosce stagione, artiste di ieri e di oggi da riascoltare o scoprire per la prima volta in una serata rigorosamente a 33 e 45 giri. Classic rock, new wave, punk, glam, pop in compagnia di musiciste indomite, osservatrici acute e affamate di novità che, con la propria arte, hanno amplificato le regole del gioco.

Ingresso libero con prenotazione allo 0541 29192.