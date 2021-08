Alla scoperta del Barocco riminese con Alessandro Giovanardi

| 10:19 - 03 Agosto 2021



Mercoledì 4 agosto alle 21 il secondo appuntamento del ciclo "I mercoledì di Giovanardi - Lezioni dal Vero di Arte", una serie di serate estive guidate dal critico d’arte riminese Alessandro Giovanardi, alla scoperta di tesori poco conosciuti del patrimonio artistico riminese. Il tema della serata è “Sogni barocchi. Arti a Rimini tra Sei e Settecento": prevede le visite alla Chiesa di San Giovanni Battista e alla Chiesa dei Servi, a cura di Alessandro Giovanardi. Alla scoperta delle opere del Cagnacci, magnifico pittore seicentesco, e del Trentanove, abile scultore settecentesco: opere forse poco conosciute dal grande pubblico, ma decisamente di grande valore artistico.



L’iniziativa è realizzata da Beautrip, start-up innovativa che affianca le persone ad iniziare strategie online e propone esperienze e corsi sulla cultura e la bellezza italiane, per chi ha voglia di organizzare (e di vivere) forme di turismo esperienziale slow, identitario e sostenibile. Una proposta innovativa per le collezioni di prodotti turistici che offre e per le modalità di selezione degli itinerari, e anche nel processo della filiera del turismo. Aderire al progetto Beautrip porta a far parte di una rete virtuosa di fornitori, con sinergie e progetti di responsabilità sociale, formazione e cultura tra i visitatori e i cittadini. La prenotazione è obbligatoria sulla piattaforma di Beautrip. Al termine, per chi vuole fermarsi a bere insieme e commentare la lezione, appuntamento al bistrot Necessaire.



Info al 329 693 7550; mail: experience@beautrip.it.