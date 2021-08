Bonaccini: "Grande dolore per scomparsa sindaco Sant'Agata Feltria"

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 18:46 - 02 Agosto 2021

L'inaugurazione della passata edizione della Fiera del Tartufo con il presidente Bonaccini.

"E' con grande dolore che apprendo della scomparsa di Guglielmino Cerbara, sindaco di Sant'Agata Feltria. Un amministratore capace, che ha dedicato la propria vita alle istituzioni e alla sua Valmarecchia. Lascia davvero un vuoto in tutti noi, che con lui abbiamo spesso collaborato, e in quanti abbiano avuto la fortuna di conoscerlo". Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ricorda il sindaco di Sant'Agata Feltria, cittadina della Valmarecchia, nel Riminese, scomparso oggi. "Voglio porgere le più sincere condoglianze - conclude il governatore - anche a nome della Regione Emilia-Romagna, alla sua famiglia e alla comunità dei luoghi in cui Cerbara ha operato con passione e amore per la democrazia".