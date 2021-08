Rimini, trovato senza vita all’interno di un camper nei pressi dello stadio

Cronaca

Rimini

| 18:29 - 02 Agosto 2021

Il camper parcheggiato in via Fortis, a Rimini. Il cadavere è stato ritrovato da un passante.

E’ stato un passante a fare la terribile scoperta di un uomo, questo pomeriggio, privo di vita, in un camper parcheggiato in via Fortis, a Rimini. E’ stato il forte odore che ha incuriosito e preoccupato la persona di passaggio che, alla vista dell’uomo, ha subito dato l’allarme. Sul posto, nei pressi dello stadio, sono intervenute due volanti della Polizia e gli operatori del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Secondo una prima ispezione pare che la vittima non presenti segni di violenza, il tutto fa propendere ad una morte per cause naturali, avvenuta ormai da qualche giorno. Purtroppo non ci sono particolari o oggetti che possano far risalire all’identità dell’uomo, apparentemente sulla cinquantina. Sul posto anche la scientifica.