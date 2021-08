Vaccini: accordo Emilia - Romagna e Liguria per i richiami in vacanza

Attualità

Emilia Romagna

| 17:51 - 02 Agosto 2021

Accordo vaccini con la Liguria.

Gli emiliano-romagnoli in vacanza in Liguria, e i liguri in soggiorno in Emilia-Romagna, a partire dalle 12 di giovedì 5 agosto potranno prenotare il richiamo del vaccino nelle località dove stanno trascorrendo le proprie ferie. Lo prevede un protocollo di intenti per la reciprocità vaccinale anti Covid valida nel periodo di maggiore afflusso turistico; approvato dalle due Giunte regionali, verrà siglato dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

"Stiamo mettendo a disposizione dei nostri cittadini tutti gli strumenti possibili per agevolare l'accesso al vaccino e completare l'immunizzazione- sottolinea il presidente Bonaccini - Quest'accordo con la Regione Liguria ci permette di dare un ulteriore impulso e un contributo alla corsa per le vaccinazioni".