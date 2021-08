Rapine, furti e droga, a Riccione sfilza di denunce e un minore in arresto

Cronaca

Riccione

| 16:47 - 02 Agosto 2021

Un servizio dei carabinieri (foto repertorio).

Nella notte tra domenica e lunedì sono state numerose le chiamate giunte al numero di emergenza 112 dei Carabinieri di Riccione, impegnati in numerosi interventi e servizi di controllo del territorio.



Durante un servizio di controllo i militari hanno sorpreso due minori, un 16enne, italiano, della provincia di Milano, e un venezuelano, 17enne, anche lui del milanese, in possesso di alcune dosi di hashish. I due giovani, in prossimità della movida di viale Dante, sono stati sottoposti a controllo dai carabinieri che li avevano notati muoversi con fare sospetto. Dopo la perquisizione, sono stati sequestrati a loro carico 8 grammi circa di stupefacente e per entrambi è scattata una denuncia a piede libero.



Sempre nella notte, due giovanissimi, rispettivamente un 20enne di Biella e un marocchino 19enne, sono stati rintracciati e denunciati per rapina: poco prima avevano strappato dal collo di un turista svizzero, coetaneo, una catenina in zona Marano. Per come ricostruito dalla vittima, i due, armati di coltello, sotto la minaccia dell’arma gli avevano strappato la catenina che portava al collo, per poi fuggire. Successivamente, in Piazzale Roma, il turista, dopo aver riconosciuto i suoi aggressori, ha richiesto l’intervento dei carabinieri, che hanno bloccato i due individui e li hanno condotti in caserma. Nei loro confronti è scattata una denuncia a piede libero.



Poche ore prima, invece, i carabinieri erano riusciti a bloccare un trentenne marocchino pregiudicato che, dopo aver messo a segno, insieme ad un complice, il furto di un cellulare e di alcune banconote sotto un ombrellone, si era dato alla fuga per le vie del centro. I militari, intervenuti sull’arenile in zona Piazzale Roma, hanno raccolto le testimonianze e si sono messi sulle sue tracce, riuscendo a bloccarlo e a condurlo in caserma, dove è stato riconosciuto dalla giovane turista vittima del furto. Per lui è scattata la denuncia, mentre la vittima non è riuscita a recuperare il telefono.



Nella mattinata, infine, i carabinieri della Stazione di Riccione, a conclusione di una articolata attività investigativa, hanno tratto in arresto un 17enne della Costa D’avorio, autore di una rapina consumata in piazzale Roma a Riccione lo scorso 23 giugno. In quell’occasione, i carabinieri erano riusciti ad arrestare in flagranza di reato un cittadino del Mali, 22enne, recuperando parte del bottino, ovvero circa 20 euro, sottratti a due turisti, un modenese e a un maceratese. Il ragazzo è stato tradotto in un centro di recupero a Bologna.