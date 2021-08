Coronavirus San Marino: sono 48 i casi positivi. Un solo ricovero in isolamento

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:39 - 02 Agosto 2021

Covid San Marino, i dati del 2 agosto 2021.

A San Marino, nell’ultima settimana dal 26 luglio al 1 agosto, il numero totale di persone contagiate individuate dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 5.147 di cui: 48 positivi attivi, 90 decessi e 5.009 guarigioni.

Si registra un ricoverato in isolamento, i pazienti seguiti a livello domiciliare sono 47 (di cui tre in Italia, seguiti dalle rispettive Ausl). Sono 13 le persone in quarantena domiciliare.

I tamponi totali eseguiti sono 71.492, di cui 23.771 su singole persone. Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 630 tamponi.



CAMPAGNA VACCINALE ANTICOVID



Il totale delle vaccinazioni effettuate dall’inizio della Campagna fino alla giornata di ieri è di 45.583 di cui 22.409 persone vaccinate con la prima dose e 23.174 con la seconda dose o con la dose unica.

Il 51,6% dei vaccinati sono femmine e il 48,4% sono maschi.

Vaccinazioni turisti: 1.613 somministrazioni.

Nello specifico 19.046 prime dosi, 18.626 seconde dosi e 1008 dose unica con vaccino Sputnik V e 3.363 prime dosi, 3.036 seconde dosi, 504 dosi uniche con vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech).