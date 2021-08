Scomparsa del sindaco Cerbara, Sant’Agata Feltria proclama il lutto cittadino

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 14:48 - 02 Agosto 2021

L’amministrazione comunale e la cittadinanza di Sant’Agata Feltria si stringono al dolore dei familiari per la perdita del loro sindaco Guglielmino Cerbara. “Tale evento – si legge in una nota - ha colpito l’intera comunità ed è vissuto con profonda e straordinaria emozione. Interpretando il comune sentimento della popolazione è stato proclamato il lutto cittadino per la giornata di mercoledì dalle 9:30 alle 12 in segno di rispetto e di partecipazione al dolore dei familiari colpiti nei loro sentimenti più cari. A partire dalla giornata di martedì pomeriggio sarà allestita la camera ardente presso la sala consiliare in piazza Garibaldi”.

La cerimonia funebre sarà celebrata mercoledì 4 agosto alle 10 presso il campo sportivo di Sant’Agata Feltria “M. Virone”, un momento di preghiera verrà rivolto al sindaco nella giornata di martedì alle ore 20:30 nella chiesa Collegiata di Sant’Agata Feltria.