Volley C femminile, sarà Daniel Balzani a guidare l'Idea Volley Bellaria

| 13:06 - 02 Agosto 2021

A sinistra Danile Balzani.

Sarà Daniel Balzani a guidare la Serie C dell’Idea Volley Bellaria nella stagione 2021-2022. L’allenatore cesenate, ben conosciuto nel mondo del volley provinciale, ha avuto esperienze in B2 e Serie D ed ha ottenuto ottimi risultati con il settore giovanile locale. Coach Balzani in serie C sarà affiancato dallo storico Daniele Muccioli, Alessandro Forlani e da Giacomo Gentili che sarà un po’ la figura tecnica di riferimento/coordinamento con le under giovanili, nelle quali Daniel, collaborerà con Fabio Pesaresi .

“La partenza di Luca Nanni a metà luglio ha indubbiamente creato qualche sofferenza, ma si sa, gli allenatori vanno e vengono - inizia cosi il DS Daniele Della Chiara, che prosegue dicendo - Abbiamo deciso di ripartire puntando su un allenatore giovane in modo da creare un nuovo ciclo. A Daniel è stata offerta una grande opportunità di crescita e oltre alla guida della nostra Serie C femminile, verrà affidato anche un gruppo under. Sarà supportato da uno staff di tutto rispetto, sia in prima squadra che nel settore under, in modo da creare i presupposti per un progetto a lungo termine che abbia come obiettivo la crescita delle nostre giovani. Daniel ha accettato con grande entusiasmo la nostra proposta dimostrando fin dalle prime battute interesse e soprattutto una gran voglia di mettersi in gioco e di fare bene.”