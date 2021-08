A Cattolica riflessioni con Boneschi e Pivato su "La civiltà delle buone e cattive maniere"

Eventi

Cattolica

| 12:26 - 02 Agosto 2021

Stefano Pivato e Marta Boneschi.



Continuano gli appuntamenti a Cattolica all'interno del calendario "Cattolica 1271/2021". Giovedì 5 agosto alle ore 21 al Delfini beach village Marta Boneschi e Stefano Pivato saranno i protagonisti dell'incontro "La civiltà delle buone e cattive maniere", un'occasione per riflettere sul cambiamento dei costumi, della morale e del senso del pudore in una città, come quella di Cattolica, che, per la sua vocazione turistica e balneare ha assistito molto di più di altre all'evoluzione e alla trasformazione dei costumi. L'evento è gratuito e libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.