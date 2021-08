Con Artisti in Piazza lo spettacolo "Aldità delle parole" del teatro Patalò sbarca in radio

Eventi

Pennabilli

12:16 - 02 Agosto 2021



Il 12 agosto ad "Artisti in Piazza – Pennabilli festival" arriva la performance di teatro Patalò "Aldilà delle parole", primo spettacolo del festival ad essere introdotto al pubblico tramite delle tracce su CFR - Cosmic Fringe Radio, la web radio lanciata 25 anni fa dal festival questo inverno che con questo progetto manda in onda per la prima volta un lavoro teatrale.



"Tracce" è un vero e proprio prologo che accompagnerà il pubblico alla performance live di Teatro Patalò. Brevi incursioni giornaliere per condividere suggestioni, incanti e vibrazioni con lo spetta-tore, per guidarlo lentamente allo spettacolo a cui assisterà dal vivo. Un approccio innovativo allo spettacolo quello cui stiamo assistendo in questi giorni: il teatro Patalò, compagnia romagnolo-marchigiana formata da Isadora Angelini e Luca Serrani, ha dato il via alla trasmissione del prologo su Cosmic Fringe Radio, web radio ufficiale del Festival, fruibile dal sito.

Ogni giorno, alla mattina e alla sera, ad orari non predefiniti, i due attori effettueranno delle piccole incursioni di pochi minuti via radio. "Tracce" è un viaggio sonoro nelle parole che hanno accompagnato gli autori nella scrittura per la scena, ma che non fanno parte dello spettacolo. Si tratta di brevi anticipazioni, costituite da suggestioni sul rapporto fra esseri umani e natura, la presenza animale, il cambiamento climatico, che guideranno e accompagneranno il pubblico allo spettacolo Aldilà delle Parole in programma ad Artisti in Piazza giovedì 12 agosto alle ore 21.30 all’Orto dei Frutti Dimenticati.

"Aldilà delle parole" è una performance per spazi non convenzionali e fa parte di una costellazione di lavori nati dallo spettacolo “Tell Tale” dopo che il suo debutto si è fermato a causa della pandemia.