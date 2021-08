Insolitour Rimini, successo per le visite guidate con percorsi inediti e aneddoti recitati

Attualità

Rimini

11:54 - 02 Agosto 2021

Un momento dell'InsoliTour durante la Notte Rosa.



Per il secondo anno consecutivo InsoliTouRimini è stato inserito con successo nel ricco programma della Notte Rosa grazie alla collaborazione con il Comune di Rimini. Il 28 e 29 luglio le "Visite guidate teatralizzate" nel centro storico hanno offerto a tanti turisti e riminesi l'occasione di scoprire in modo divertente e originale una Rimini "inusuale", attraverso percorsi “insoliti”, passando attraverso i quartieri meno conosciuti, ascoltando curiosità e aneddoti.



InsoliTouRimini torna mercoledì 4 agosto partendo dall'Arco d'Augusto alle ore 18, con la guida turistica Barbara Zaghini e le "incursioni teatrali a sorpresa" a cura di Francesca Airaudo, Gianluca Reggiani, Alexia Bianchi e Marco Sanchini, terminando verso le ore 20,00 nel Borgo San Giuliano, tra gli splendidi murales di ispirazione felliniana, con un aperitivo al tramonto a cura del Ristorante Retroborgo. Fine stimata per le 20.15, prenotazione obbligatoria compilando il form o tramite email a tourinsolitorimini@gmail.com.



InsoliTouRimini è un progetto a cura di Barbara Zaghini - guida turistica certificata - e Alexia Bianchi - freelance della comunicazione e organizzazione eventi - in collaboazione con VisitRimini.

Si ringrazia lo sponsor tecnico Emporio 90 di Viserba.