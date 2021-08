L'Iliad summer tour sbarca a Cattolica con sport, musica e animazione

Eventi

Cattolica

| 11:47 - 02 Agosto 2021



Nostromo sarà anche quest’anno official partner dell’Iliad Vertical Summer Tour, che farà tappa a Cattolica il 3, 4 e 5 agosto. La manifestazione estiva itinerante animerà fino al 22 agosto le spiagge di otto località della Penisola all’insegna di attività sportive, divertimento e musica, nel rispetto delle normative di sicurezza anti-Covid.



Alla Sunset Beach Arena di Cattolica (Zona arenile, Piazza del Tramonto), dalla mattina al tardo pomeriggio, animatori, speaker, dj e istruttori sportivi saranno pronti ad accogliere e far divertire gli ospiti all’interno del Maxi-Village di 1.500 mq. Tante le attività in programma, dallo yoga all’aquagym, dal beach volley al SUP, dallo sparring al calcio balilla, per citarne alcune. Non mancheranno i dj set degli artisti di Radio Deejay, con Rudy Zerbi protagonista del palco di Cattolica (5 agosto, a partire dalle 16.30).



Partito lo scorso 24 luglio da Lignano Sabbiadoro (UD), il tour arriva a Cattolica dopo la tappa a Viareggio (LU) e proseguirà alla volta di: Vasto (CH), 7 e 8 agosto; Castellaneta Marina (TA), 10 e 11 agosto; Palmi (RC), 13, 14 e 15 agosto; Realmonte (AG), 17, 18 e 19 agosto e San Vito Lo Capo (TP), il 21 e 22 agosto.

Programma della giornata

10:00 Apertura Villaggio e area Sup

10:30 Attività di animazione e intrattenimento

12:30 Gioco aperitivo

15:30 Inizio tornei sportivi

16:30 BPay Sup Race

17:30 Iliad Rocket Race

18:30 Premiazioni tornei e musica by Radio Deejay