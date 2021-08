Riccione, torna il Diabete beach con tennis, beach e street basket per aiutare i più piccoli

Sport

02 Agosto 2021

Riccione



Sabato 11 settembre il Riccione Beach Arena sarà protagonista per il quarto anno consecutivo del sostegno ai bambini con diabete per la campagna di raccolta fondi e sensibilizzazione dell’associazione Diabete Romagna "Diabete Beach. I legami del diabete”, mettendo a disposizione i propri campi per giocare a beach tennis, beach volley e streetbasket dalle 9 alle 19.



Il ricavato dell’evento consentirà a tutti quei bimbi con diabete, che non possono permettersi di prendersi mai una vacanza da una malattia cronica per la quale non esiste guarigione, di affrontare le sfide della vita con consapevolezza e serenità. L’associazione infatti offre gratuitamente, grazie ai propri sostenitori, ai bambini e alle loro famiglie il supporto di psicologi, dietisti, momenti di aggregazione e confronto che consentono di affrontare la complessità di vita dovuta dalla convivenza con una malattia estremamente complessa.



“I legami del diabete”, questo è il nome della campagna estiva 2021 di Diabete Romagna, Diabete Beach, e che vuole celebrare i 100 anni di insulina insieme al Riccione Beach Arena. “Siamo infinitamente grati a tutto lo staff del Riccione Beach Arena perché il legame con loro è proprio uno di quei legami a cui abbiamo pensato quando abbiamo dato questo nome alla campagna di raccolta fondi e sensibilizzazione Diabete Beach 2021. In questi anni grazie alla loro amicizia abbiamo potuto permettere a tanti bimbi con diabete, come Mia e Giulia che sono testimonial della campagna, di vivere in compagnia di quel compagno inseparabile che il diabete, senza che questo prenda il sopravvento sulle loro vite”, sottolinea Pierre Cignani, presidente di Diabete Romagna.



L’evento trova il sostegno anche dal mondo delle imprese come Inoltre, Farmacie Comunali di Riccione, Multigraph, Adria Camping e Cooperativa Centofiori. Per ogni donazione è prevista un’ora di gioco nei campi dedicati a beach tennis, beach volley e streetbasket dalle 9 alle 19, l’aperitivo e il kit “I love Diabete Beach” con gadget offerti dalle aziende sponsor.



Per partecipare all’evento e giocare all’insegna della solidarietà è possibile donare o contattare l’associazione Diabete Romagna a info@diabeteromagna.it e al 388 161 3262.