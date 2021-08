Cronaca

Riccione

| 18:52 - 01 Agosto 2021

Sono in corso le ricerche in mare della Guardia Costiera.

Una persona risulta dispersa in mare al largo di Riccione. A dare l’allarme il figlio questo pomeriggio: poco dopo le 18 di domenica 1 agosto i due erano entrati in acqua, poi all’improvviso il ragazzino non ha più visto il padre a bordo di un canotto.



Sul posto, la Capitaneria di porto di Rimini, insieme al Reparto navale della Guardia di finanza. C'era forte vento di libeccio che molto probabilmente ha trascinato l'uomo al largo. Seguiranno aggiornamenti