Meteo, inizio settimana variabile: qualche pioggia (forse) e temperature più basse (si spera)

Attualità

Rimini

| 18:48 - 01 Agosto 2021



Il nostro territorio rimane interessato dal ramo ascendente di una vasta saccatura situata sulla Francia. Nei primi giorni della nuova settimana avremo pertanto un po’ di variabilità, pur con bassa probabilità di precipitazioni e temperature in flessione e prossime alla media del periodo.



Lunedì 2 agosto

Stato del cielo: prevalenza di ampi rasserenamenti in un contesto di variabilità, con qualche

Addensamento cumuliforme possibile sui rilievi nelle ore pomeridiane.

Precipitazioni: generalmente assenti; bassa probabilità di isolati rovesci pomeridiani sui rilievi.

Temperature: minime comprese tra 17 e 20 gradi, massime comprese tra i 27 gradi dell’entroterra e i 31\32 gradi di pianura e costa.

Venti: moderati da sud-ovest con raffiche tese sui rilievi; dal tardo pomeriggio tendenza a

rotazione dai quadranti settentrionali, con raffiche moderate lungo la costa.

Mare: poco mosso sotto costa, mosso al largo.

Attendibilità: alta.

Indice UV: 8 (molto elevato).



Martedì 3 agosto

Stato del cielo: in prevalenza poco nuvoloso con transito di nubi medio-alte.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra 15 e 19 gradi, massime comprese tra 26 e 30 gradi.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso, con moto ondoso in aumento in serata.

Attendibilità: medio-alta.

Indice UV: 9 (molto elevato).



Mercoledì 4 agosto

Stato del cielo: transito di nuvolosità frequentemente compatta con parziali schiarite possibili nelle prime ore del mattino.

Precipitazioni: non esclusi piovaschi sparsi tra pomeriggio e sera.

Temperature: minime comprese tra 15 e 19 gradi, massime comprese tra 26 e 30 gradi.

Venti: deboli\moderati da sud-ovest sull’entroterra. Moderati da sud-est lungo la costa con raffiche tese tra pomeriggio e sera. Mare: moto ondoso in aumento nel corso della mattinata con mare fino a mosso.

Attendibilità: media.

Indice UV: 6 (elevato).



LINEA DI TENDENZA: nella giornata di giovedì 5 agosto la saccatura presente sull’Europa

centrale tenderà ad interessare maggiormente il bacino del Mediterraneo. Questa situazione

favorirà il frequente transito di corpi nuvolosi a cui potranno associarsi precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sia per il transito del fronte perturbato, che in base alle attuali (emissione di domeni-ca 1 agosto) corse dei modelli viene inquadrato come più probabile tra la notte e la mattina di giovedì, sia per la convezione diurna che tenderà a verificarsi sui rilievi.

Quest’ultima sarà possibile anche venerdì 6, quando gradualmente tenderà ad aumentare il campo di pres-sione a favorire più stabilità. Il fine settimana dovrebbe poi vedere il consolidamento di un cuneo altopresso-rio associato a tempo stabile e soleggiato.



Le temperature saranno in diminuzione giovedì, sia per l’afflusso di aria più fresca in quota sia per il deficit di sole, poi stazionarie o in nuovo lieve aumento tra sabato 7 e domenica 8 agosto.



Bollettino a cura del Centro meteo Emilia-Romagna.