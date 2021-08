Ztl notturna in via Ducale a Rimini: continuano i disagi anche di notte

Attualità

| 18:37 - 01 Agosto 2021

La foto del transito notturno di alcune auto su via Ducale.



Continuano i disagi dei residenti di rione Clodio e via Ducale a Rimini. Con la “Notte Rosa” hanno festeggiato «la notte in bianco, a causa del traffico fino alle prime ore del mattino. Chi ci amministra si è dimenticato di far mettere la transenna alle 20 su via Circonvallazione Occidenzale, e non è neanche la prima volta», segnalano con una nota alla stampa. «Di ripetute richieste di concedere almeno un sollievo notturno, il Comune ci ha concesso una Ztl notturna dalle 20 alle 7.30 del mattino, segnalata da appositi cartelli e per i primi mesi regolamentata da operatori di polizia locale dalle 20 alle 22 circa. Successivamente il Comune ha stabilito di eliminare il presidio facendo posizionare agli agenti soltanto una transenna nella corsia monte/mare alle 20 con successiva rimozione fra le 24 e l’una di notte».



Come prevedibile però «questa soluzione si è rivelata da subito inefficace, dal momento che senza la presenza degli agenti molti passanti ignorano la presenza della transenna e procedono verso via Ducale per raggiungere il mare. Tralasciando il fatto che la transenna viene posizionata anche con un’ora di ritardo sul pattuito, costringendoci a chiamare la Locale per sollecitare l'intervento».



Il 5 luglioè stato peraltro bloccato il senso unico su via Circonvallazione Occidentale «che attendevamo con ansia da 21 mesi utilizzando come pretesto i lavori su Porta Galliana. Il funzionamento della Ztl notturna si è rivelato in un anno di sperimentazione un buco nell’acqua. La politica degli annunci verso i residenti del Rione Clodio-via Ducale prosegue senza pudore da ormai due anni, rimandando di volta in volta ogni soluzione. Questo tipo di comportamento e insensibilità verso disagi concreti che colpiscono la vita dei propri cittadini è il peggio che la politica riesce ad esprimere».