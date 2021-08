Coronavirus, +606 casi e aumenta l'incidenza: il 3,4 per cento dei tamponi è positivo

Attualità

Emilia Romagna

| 15:36 - 01 Agosto 2021



Sono stati 606 i nuovi casi di persone infette da Sars-Cov-2 in Regione Emilia Romagna, con un'incidenza su 17 mila 885 tamponi che sale la 3,4%. Di questi, un terzo sono asintomatici. I ricoveri passano a 17 in terapia intensiva (+2) e a 223 negli altri reparti Covid (+15): 118 erano già in isolamento, mentre 190 sono stati rintracciati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 31,8 anni.





La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 110 nuovi casi, poi Reggio Emilia (101). Seguono Modena con 74, Rimini (62), Parma (57), Ferrara (56). Poi Ravenna e Forlì (entrambe con 37 nuovi casi); infine Piacenza (29), Cesena (23) e il Circondario Imolese (20 nuovi casi).



I malati effettivi sono ad oggi 7642 (+510 rispetto a ieri). Di questi, sono in isolamento quasi il 97 per cento del totale per sintomi lievi o assenti. Il nuovo decesso registrato purtroppo ieri riguarda un 86enne di Parma.



Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 5.068.679 dosi; sul totale sono 2.313.865 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.